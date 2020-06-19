Представителей СМИ и НКО ждут на пресс-завтраке в «Комсомольской правде-Ростов»

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:02:43+03:00

"Dobro.live" учит волонтеров рассказывать о своих инициативах творчески и находить интересные информационные поводы. Фото: Черникина К.С

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Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с АНО «Ноосфера» представляет проект «Открытые НКО – dobro.live», объединяющий СМИ и НКО.

Что это такое? Все очень просто. Очень часто волонтерские организации, занимающиеся общественно полезными делами и решающие социально-значимые вопросы, не могут позволить себе иметь пресс-службу или специалиста по PR.

При этом, далеко не каждое средство массовой информации имеет собственного корреспондента для работы в удаленных районах. Для этого редакции запустили проект, призванный устранить этот пробел силами профессиональных журналистов.

– Dobro.live помогает прессе и НКО освещать деятельность третьего сектора, учит волонтеров рассказывать о своих инициативах творчески, находить интересные информационные поводы. Прессе мы помогаем найти героев для публикаций, рассылаем подготовленные новости, готовые для публикации, - прокомментировал инициативу пресс-завтрака руководитель «Открытых НКО» Александр Чекшин.

По его словам, социальная ответственность СМИ и рост общественных инициатив по решению проблем собственными силами являются устойчивыми и очевидными трендами в нашей стране, которые наблюдаются уже в течении нескольких лет.

- Поэтому такая встреча будет очень кстати, - уверен Александр Чекшин.

ВНИМАНИЕ!

Мы приглашаем представителей редакций и НКО Ростова-на-Дону и Ростовской области 22 июня в 11 часов 30 минут к участию в пресс-завтраке в удаленном карантинном формате через платформу Zoom.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Все заявки просим присылать Владимиру Добрицкому Vladimir.Dobrickij@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU