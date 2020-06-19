Представителей СМИ и НКО ждут на пресс-завтраке в «Комсомольской правде-Ростов»
Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с АНО «Ноосфера» представляет проект «Открытые НКО – dobro.live», объединяющий СМИ и НКО.
Что это такое? Все очень просто. Очень часто волонтерские организации, занимающиеся общественно полезными делами и решающие социально-значимые вопросы, не могут позволить себе иметь пресс-службу или специалиста по PR.
При этом, далеко не каждое средство массовой информации имеет собственного корреспондента для работы в удаленных районах. Для этого редакции запустили проект, призванный устранить этот пробел силами профессиональных журналистов.
– Dobro.live помогает прессе и НКО освещать деятельность третьего сектора, учит волонтеров рассказывать о своих инициативах творчески, находить интересные информационные поводы. Прессе мы помогаем найти героев для публикаций, рассылаем подготовленные новости, готовые для публикации, - прокомментировал инициативу пресс-завтрака руководитель «Открытых НКО» Александр Чекшин.
По его словам, социальная ответственность СМИ и рост общественных инициатив по решению проблем собственными силами являются устойчивыми и очевидными трендами в нашей стране, которые наблюдаются уже в течении нескольких лет.
- Поэтому такая встреча будет очень кстати, - уверен Александр Чекшин.
ВНИМАНИЕ!
Мы приглашаем представителей редакций и НКО Ростова-на-Дону и Ростовской области 22 июня в 11 часов 30 минут к участию в пресс-завтраке в удаленном карантинном формате через платформу Zoom.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Все заявки просим присылать Владимиру Добрицкому Vladimir.Dobrickij@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU