Выходные в Ростове-на-Дону: стоит ли собираться на пляж и планировать пикники
В донской столице в предстоящие выходные ожидается жаркая и дождливая погода, поэтому ростовчанам лучше отказаться от пикников на природе и пляжей, отдых на которых пока запрещен из-за пандемии коронавируса. Прогноз на выходные дни дал ростовский гидрометцентр.
Так, в эту субботу, 20 июня, в Ростове-на-Дону ожидается сильный дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +31 градус. В этот день штормового ветра не ожидается.
Последний день уходящей недели обещает быть жарким, но дождливым. В донской столице в дневное время ожидается ливень и пасмурная погода. Температура воздуха на термометрах будет держаться на уровне +30 градусов тепла. Скорость ветра не привесит трех метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU