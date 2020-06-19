Выходные в Ростове-на-Дону: стоит ли собираться на пляж и планировать пикники

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:48:58+03:00

В выходные в Ростове-на-Дону будет жарко и дождливо Фото: Иван ВИСЛОВ

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В донской столице в предстоящие выходные ожидается жаркая и дождливая погода, поэтому ростовчанам лучше отказаться от пикников на природе и пляжей, отдых на которых пока запрещен из-за пандемии коронавируса. Прогноз на выходные дни дал ростовский гидрометцентр.

Так, в эту субботу, 20 июня, в Ростове-на-Дону ожидается сильный дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +31 градус. В этот день штормового ветра не ожидается.

Последний день уходящей недели обещает быть жарким, но дождливым. В донской столице в дневное время ожидается ливень и пасмурная погода. Температура воздуха на термометрах будет держаться на уровне +30 градусов тепла. Скорость ветра не привесит трех метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU