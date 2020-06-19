Снижение ключевой ставки до 4,5%: что ждет заемщиков

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:17:57+03:00

Так, в ВТБ уже рассматривают возможность об улучшении условий по ипотечным кредитам

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В пятницу, 19 июня, Банк России заявил о снижении ключевой ставки до 4,5 процента годовых. Решение было принято на заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. А снижение объяснили тем, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире.

Как подсчитали эксперты, снижение на один процентный пункт сразу - первое за последние пять лет. И такой показатель является историческим минимумом. Однако как это может отразиться на заемщиках? Одними из первых новость о снижении ключевой ставки прокомментировали в ВТБ. Там, к слову, уже рассматривают возможность улучшения условий по кредитам.

- Сейчас на рынке складывается благоприятная ситуация, когда регулятор продолжает проводить мягкую кредитно-денежную политику и поэтапно снижать уровень ключевой ставки, - рассказали аналитики ВТБ. - В текущих экономических условиях основная задача банков – поддержать население. Наиболее важным социальным продуктом остается ипотека, доступность которой значительно повысилась благодаря запуску госпрограммы с льготной ставкой в 6,5% годовых. После сегодняшнего решения ЦБ РФ мы рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным кредитам для наших клиентов. Окончательное решение будет принято банком позднее.

К слову, в Центробанке говорят, что ключевая ставка может быть еще ниже: целесообразность дальнейшего ее снижения будет оцениваться на ближайших заседаниях.