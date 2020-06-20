Закупить сырье и обеспечить работой: Ювелирной компании «Академия» поможет кредитная линия в ВТБ

20 Июнь 2020 2020-06-19T15:27:04+03:00

Речь идет о сумме в 15,7 млн рублей, выданных сроком на три года на льготных условия

Изменить размер текста: A A

Кредитную линию на сумму 15,7 млн рублей сроком на три года открыл ВТБ ювелирной компании ООО «Академия». Речь идет о льготных условиях в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ. Она предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых. Известно, что кредит предоставлен на пополнение оборотных средств для реализации текущих задач компании в период пандемии коронавирусной инфекции.

- Мы один из ведущих банков, работающих в рамках программы Минэкономразвития, - подчеркнул управляющий банка ВТБ в Ростовской Юрий Авдеев. - Для нас крайне важно оперативно поддержать предпринимателей региона и особенно – в период снижения деловой активности в результате COVID-19. Финансирование банка поможет компании избежать негативных экономических последствий, связанных с непростой экономической ситуацией, вызванной пандемией.

Известно, что ООО «Академия» является одним из самых динамично развивающихся ювелирных производств не только в Южном федеральном округе, но и других регионах страны. За годы деятельности предприятие увеличило штат сотрудников с четырех до пятидесяти человек, кратно нарастив производственные мощности.

- Благодаря своевременной поддержке ВТБ мы получили льготное финансирование в рамках «Программы 1764», - рассказал в свою очередь директор ООО «Академия» Валерий Ананич. - Это позволило компании не только закупить необходимое сырье для производства ювелирных изделий, но и обеспечить коллектив предприятия работой для исполнения ранее заключенных договоров и государственных тендеров.