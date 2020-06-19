2020-06-19T15:39:09+03:00
Общество

Сын звезды сериала "Сваты" изменился до неузнаваемости

Артисту пришлось пойти на радикальный эксперимент [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сцена из сериала "Сваты". Фото: Instagram svatyofficialСцена из сериала "Сваты". Фото: Instagram svatyofficial
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Кардинальные перемены во внешности сына звезды популярного семейного телесериала "Сваты" заметили поклонники. Знаменитый артист из Таганрога Виктор Добронравов изменился до неузнаваемости.

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Виктор Добронравов изменил внешность
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Актер опубликовал в своем профиле в Instagram два снимка. Одно фото с седой бородой и короткой стрижкой, а на втором снимке - он без бороды и с длинными русыми волосами. Перемены Виктор Добронравов объяснил просто - все это сделано ради роли. На эксперименты со стилем его вынудила профессиональная необходимость.

Артист попрощался с бородой. Фото: Instagram Виктор Добронравов

Артист попрощался с бородой. Фото: Instagram Виктор Добронравов

В комментариях люди тали делиться своим мнением. Некоторые посчитали, что в новом образе актер похож на Леонида Агутина или на лесника из глубинки. В другом образе люди и вовсе не узнали актера.

Виктор Добронравов признался, что рад возобновлению съемочного процесса после длительного перерыва, вызванного пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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