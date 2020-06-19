В Ростове испортили 650 мусорных контейнеров за пять месяцев

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:37:22+03:00

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Региональный оператор ООО «ГК «Чистый город» подвел статистику порчи коммунального имущества. С начала года в донской столице повреждено 650 мусорных контейнеров. Общая сумма ущерба – около 8,5 млн. рублей.

Как отмечает регоператор, чаще всего тара приходит в негодность из-за сброса отходов, не относящихся к ТКО. Крупный строительный мусор: кирпичи, обломки кафеля, блоки приводят в негодность евроконтейнеры.

- Обострилась эта проблема в период пандемии, когда, находясь дома, многие решили провести ремонт в своих домах, а строительные отходы сбрасывали в контейнеры, - подчеркивает заместитель технического директора по вопросам эксплуатации регоператора ГК «Чистый город» Роман Довбня.

Также ГК «Чистый город» продолжает фиксировать возгорания на площадках сбора коммунальных отходов. Зачастую — это умышленные акты вандализма. Так, например, прошлой осенью, мужчина сжёг 11 евроконтейнеров по пяти адресам в донской столице. Иной раз жители выбрасывают раскалённые или горящие предметы - непотушенные окурки, - которые также приводят к возгоранию.

Регоператор призывает жителей донской столицы и гостей города бережно относиться к коммунальному имуществу, не выбрасывать легковоспламеняющиеся предметы в мусорные контейнеры, а также сообщать о поджогах тары в МЧС и полицию.

Параллельно регоператором продолжается работа по обновлению в городе устаревшей тары.