В Ростове-на-Дону из «шестерки» вырезали музыкальную систему

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:08:12+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился владелец «шестерки», который рассказал - его обворовали. Инцидент произошел в Первомайском районе донской столицы.

Как оказалось, злоумышленникам приглянулась дорогостоящая автомагнитола. В итоге ее вырезали, а заодно прихватили и аккумулятор. Стражи порядка принялись за поиск преступников.

Как рассказали в донском главке, под подозрением оказался 37-летний мужчина. Он уже был судим за хранение наркотиков. Он признался, что проходил мимо машины и увидел в салоне дорогую технику. В итоге умелец отжал отверткой заднее стекло, забрал колонки, автомагнитолу и аккумулятор. Правда, ценные вещи он быстро продал на ближайшем рынке, а деньги успел потратить.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU