2020-06-19T18:02:44+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Западном похитили стройматериалы на 200 тысяч рублей

Вещи понадобились любителям чужого не для того, чтобы сделать ремонт
ГОШЕВ Игорь
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Воришки могут несколько лет провести за решеткой.Воришки могут несколько лет провести за решеткой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ростова-на-Дону узнал, что его обворовали. Он сразу же отправился в полицию и написал заявление о краже. Стражи порядка приехали на место преступления в Советский район города и выяснили, чтобы попасть вовнутрь, злоумышленники повредили входную дверь.

Как оказалось, из дома исчезли трубы и цветной металл. Пропажу владелец имущества оценил в 200 тысяч рублей.

По горячим следам полицейским удалось раскрыть это преступление. Так, злоумышленники сдали все добытое незаконным путем в пункт приема металлолома. Найти их после этого было делом техники.

- По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое ростовчан, возраст которых 34 и 39 лет, - добавили в донском главке. - Мужчины уже были судимы за кражи. Теперь к их биографии добавится еще по одному эпизоду.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Их судьбу будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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