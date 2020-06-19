2020-06-19T18:00:35+03:00
Общество

Под Ростовом-на-Дону в страшной аварии погиб водитель грузовика

Дорожное происшествие случилось на федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе
ГОШЕВ Игорь
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Авария произошла в Миллеровском районе. Фото: УГИБДД России по РО.Авария произошла в Миллеровском районе. Фото: УГИБДД России по РО.
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Накануне, 18 июня, страшная авария, которая унесла жизнь человека, произошла на федеральной трассе М-4 «Дон». Известно, что дорожное происшествие с участием сразу трех грузовиков и легковушки случилось в Миллеровском районе Дона.

- По предварительным данным 39-летний водитель грузовика марки «Вольво» не справился с управлением и по касательной столкнулся с легковушкой марки "Нива", - рассказали в Управлении ГИБДД по региону. - После этого машина наехала на центральное металлическое барьерное ограждение и выехала на встречную полосу, где в тот момент ехали еще два большегруза.

В ведомстве добавили, что в этой массовой аварии погиб водитель «Вольво». Приехавшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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