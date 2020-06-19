На Дону снижены ставки по микрозаймам для бизнеса

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:16:20+03:00

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АНО «РРАПП» - управляющая организация центров «Мой бизнес» в регионе, вслед за Центральным банком РФ снижает ставки на микрозаймы для малых и средних предприятий Дона.

- В рамках продукта «Универсальный» ставка будет составлять 4,5% при наличии залога и 6,75% без залогового обеспечения, - отметила директор АНО «РРАПП» Яна Куринова, - минимальная же ставка, под которую можно получить средства на развитие бизнеса, равна всего 1%. Это одни из самых выгодных условий финансирования в Ростовской области.

Микрофинансовая поддержка бизнеса осуществляется Агентством в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке регионального министерства экономического развития.

Подать заявку на микрофинансовую поддержку, а также бесплатно получить комплекс госуслуг, в том числе консультации, оформление льготного лизинга, гарантии можно в региональном центре для предпринимателей «Мой бизнес» на ул. Седова, 6/3.

Подробная информация – на сайте www.mbrosrov.ru. Телефон «горячей линии»: +7(804)333-32-31.

ИСТОЧНИК KP.RU