Красотки из Playboy показала, как выглядеть стройнее на фото

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:59:13+03:00

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Успешная модель, которая то и дело появляется на страницах популярных журналов, Лиза Кей продемонстрировала своим подписчикам актуальный лайфхак про то, как выглядеть стройными на фотографиях. Видео о том, как правильно позировать, в исполнении белокурой красавицы уже посмотрели 13 тысяч человек. Причем многие не только поблагодарили девушку за правильные позы, но и разглядели в ней другие таланты.

- Вот сколько смотрю твои короткие видео, тем больше убеждаюсь, что тебе стоит попробовать себя в актерском ремесле: шикарное владение мимикой, выразительные глаза, отличная фигура - все есть, - написал один из поклонников.

Напомним, красавица-модель - обладательница безупречной фигуры. Девушка прославилась после того, как появилась на страницах популярного мужского журнала Playboy. Сейчас красотка работает за границей, но активно делится с подписчиками своими модельными буднями, рассказывая об изнанке профессии и давая советы начинающим моделям.

liza_kei Хотите учиться позировать для фото?

ИСТОЧНИК KP.RU