В Ростове-на-Дону вынесут приговор лже-банкирше

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:28:51+03:00

Они заработали больше 51 млн рублей

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В донской столице осудят горожанку, которая три года руководила группой, занимающейся незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Около трех лет женщина руководила организованной группой составом не менее семи человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 42 подконтрольных юридических лиц. Некоторые из них создавались специально под нужды организации.

Доход с момента начала работы ростовчанки составил более 51 млн рублей. Подозреваемой и ее сообщниками было изготовлено 835 подложных документа. Незаконная группировка создавала распоряжения о переводе денежных средств. Данные представляли для исполнения в кредитные учреждения.

Теперь создательнице незаконного бизнеса грозит около семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU