2020-06-19T17:57:29+03:00
Общество

Русская русалка Влада Чигирева задумалась о карьере воздушной гимнастки

После домашней самоизоляции спортсменка активно тренируется на уличном турнике
ГОШЕВ Игорь
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Олимпийская чемпионка вместе с коллегами по команде приступила к тренировкам. Фото: instagram chigirevavlada.Олимпийская чемпионка вместе с коллегами по команде приступила к тренировкам. Фото: instagram chigirevavlada.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева примерила на себя новое амплуа. После домашней самоизоляции русская русалка вместе с коллегами по команде приступила к тренировкам, в том числе на свежем воздухе. Причем на турнике спортсменка чувствует себя не хуже, чем в воде.

- Как думаете, могла бы я пойти в цирк, - подписала видео своих тренировок на кольцах пловчиха-ростовчанка. - Как по мне, так если бы руки на пятой секунде не уставали и мозоли не появлялись - так с радостью бы. А пока только веселить людей могу своими неудачными попытками.

Но, судя по видео, Влада явно скромничает: под постом тысячи лайков.

- Могли бы! Но не надо, вы нам в синхронном плавании нужны, - написал один из них.

- Боже, Влада, как у вас хватает сил на такие активности помимо тренировок, - удивился другой.

- На таких снарядах положено жгуты на руки одевать, Владушка, а то кожу на руках можешь разодрать даже несмотря на твою миниатюрность, земное притяжение оно такое коварное! - дал совет третий.

chigirevavladachigirevavlada
Как думаете, могла бы я пойти в цирк?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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