Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:17:20+03:00

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Ростовчанин попался на уловку мошенников, которые буквально атаковали его мобильный телефон. Мужчина признался, что ему несколько раз звонили с московских номеров, но он не брал трубку. Однако из-за того, что ему должны были позвонить по важному делу, все же ответил, когда на экране высветился очередной незнакомый номер.

- Звонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из банков, который сообщил, что по карте клиента совершаются сомнительные операции и нужно срочно обезопасить ее от мошенников, - рассказали подробности преступления в донском главке. - Но перед этим хозяину счета нужно обналичить 145 тысяч рублей и перевести их на якобы новые созданные резервные счета. После этого все оставшиеся средства банкиры смогут обезопасить при помощи данных его банковской карты и кода из смс-сообщения, которые он им продиктует.

Правда, как только мужчина выполнил все инструкции, ему пришло смс о списании оставшихся денег. И только тогда он понял, что попался на уловки мошенника. Так, общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, а лжебанкира ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU