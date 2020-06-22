2020-06-21T11:16:31+03:00
Общество

Приемная компания в ЮФУ 2020: Как будут проходить прием документов и вступительные испытания

Выясняем, все про вступительные испытания в ЮФУ, где стартовала приемная кампания 2020
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
Изменить размер текста:

Приемная компания в ЮФУ 2020: Как будут проходить прием документов и вступительные испытания. Как рассказали в вузе, приемная комиссия начала свою работу с 20 июня. Поэтому каждый желающий уже может подать документы.

Известно, что принимать их в этом году будут в режиме онлайн как на официальном сайте университета, так и через портал ГосУслуги.

- Документы, необходимые для поступления, представляются в электронной форме, - рассказали подробности в Южном федеральном университете. - Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности на программы бакалавриата и специалитета будут проходить с 4 по 18 августа включительно. А вступительные испытания по общеобразовательным предметам - с 7 по 18 августа.

Так, всю подробную информацию об условиях поступления в ЮФУ можно найти по ссылке (перейти).

ВАЖНО!

График работы приемной комиссии

Расписание: пн-пт с 9.00 до 17.0, сб с 9:00 до 14:00, вс - выходной. Без перерыва.

Звоните по телефонам в г. Ростов-на-Дону: 8-800-700-33-98, +7 (863) 2-370-370, в г. Таганроге: +7 (8634) 39-34-22, 361-613.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобильная компания незаконно сбрасывала отходы в контейнеры садоводов
Певцы без штанов в центре города ошарашили ростовчан
За год ростовские врачи сделали более 100 тысяч операций
Кольцо PayRing от РСХБ – универсальный бесконтактный платежный девайс
Перекрытие дорог на 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия
В Ростове-на-Дону таксист избил пассажира и забрал у него все деньги
Шесть лет тюрьмы Кириллу Серебренникову: прокурор потребовал посадить режиссера из Таганрога
Молодую жену футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в стремлении постоянно контролировать мужа
Ставку по ипотеке для семей с детьми снизит ВТБ
В ростовском хоккейном клубе появился новый игрок
Вратаря ФК "Ростов" обеспечили пожизненным бесплатным проездом в такси после 10 упущенных мячей за матч
Бои без правил: спор из-за политики довел двух пенсионерок до драки
В Ростовской области одна из электричек будет ходить по новому графику
Приемная компания в ЮФУ 2020: Как будут проходить прием документов и вступительные испытания
Ростовчане предложили поучиться радоваться жизни у кришнаитов
На трассе М-4 «Дон» ограничили движение
Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом
Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история
В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав
В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд
На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму