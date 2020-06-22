22 Июнь 2020 2020-06-21T11:16:31+03:00

Выясняем, все про вступительные испытания в ЮФУ, где стартовала приемная кампания 2020

Изменить размер текста: A A

Приемная компания в ЮФУ 2020: Как будут проходить прием документов и вступительные испытания. Как рассказали в вузе, приемная комиссия начала свою работу с 20 июня. Поэтому каждый желающий уже может подать документы.

Известно, что принимать их в этом году будут в режиме онлайн как на официальном сайте университета, так и через портал ГосУслуги.

- Документы, необходимые для поступления, представляются в электронной форме, - рассказали подробности в Южном федеральном университете. - Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности на программы бакалавриата и специалитета будут проходить с 4 по 18 августа включительно. А вступительные испытания по общеобразовательным предметам - с 7 по 18 августа.

Так, всю подробную информацию об условиях поступления в ЮФУ можно найти по ссылке (перейти).

ВАЖНО!

График работы приемной комиссии

Расписание: пн-пт с 9.00 до 17.0, сб с 9:00 до 14:00, вс - выходной. Без перерыва.

Звоните по телефонам в г. Ростов-на-Дону: 8-800-700-33-98, +7 (863) 2-370-370, в г. Таганроге: +7 (8634) 39-34-22, 361-613.