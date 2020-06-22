Бои без правил: спор из-за политики довел двух пенсионерок до драки
В донской столице в трамвае подрались две пенсионерки. Разборки женщин на кулаках обсуждают ростовчане в социальной сети в популярном городском паблике.
Так, пассажирки трамвая подрались из-за разных политических взглядов. Одна из участниц потасовки жаловалась кому-то по телефону на то, что у людей якобы нет работы, а ее внук на Украине вынужден бомжевать из-за отсутствия денег и перспектив.
- Другая пассажирка и крикнула, чтобы та уезжала из России, если ей что-то не нравится. Слово за слово, и началась битва, достойная финала UFС, - сообщил автор публикации.
Во время разборок на кулаках в ход шли пакеты и сумки. В какой-то момент водитель не выдержал и остановил общественный транспорт, чтобы разнять дебоширок.
В соцсетях люди принялись комментировать произошедшую драку пожилых женщин: "Если приезжим что-то не нравится, так мы никого не держим", "Люди старой закалки - привыкли отвечать за слова", "Несчастные, усталые, озлобленные пожилые женщины", "Люди совсем озверели" и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU