2020-06-22T10:27:22+03:00
Общество

Бои без правил: спор из-за политики довел двух пенсионерок до драки

Свидетелями разборок стали пассажиры трамвая
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пенсионерки не нашли аргументов и стали драться. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Пенсионерки не нашли аргументов и стали драться. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В донской столице в трамвае подрались две пенсионерки. Разборки женщин на кулаках обсуждают ростовчане в социальной сети в популярном городском паблике.

Так, пассажирки трамвая подрались из-за разных политических взглядов. Одна из участниц потасовки жаловалась кому-то по телефону на то, что у людей якобы нет работы, а ее внук на Украине вынужден бомжевать из-за отсутствия денег и перспектив.

- Другая пассажирка и крикнула, чтобы та уезжала из России, если ей что-то не нравится. Слово за слово, и началась битва, достойная финала UFС, - сообщил автор публикации.

Во время разборок на кулаках в ход шли пакеты и сумки. В какой-то момент водитель не выдержал и остановил общественный транспорт, чтобы разнять дебоширок.

В соцсетях люди принялись комментировать произошедшую драку пожилых женщин: "Если приезжим что-то не нравится, так мы никого не держим", "Люди старой закалки - привыкли отвечать за слова", "Несчастные, усталые, озлобленные пожилые женщины", "Люди совсем озверели" и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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