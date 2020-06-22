В ростовском хоккейном клубе появился новый игрок

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:37:27+03:00

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22-летний нападающий подписал контракт с хоккейным клубом "Ростов". Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.

Юрий Шадрин вошел в состав клуба 20 июня. Он является воспитанником челябинской школы. Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в 2008 году, играя в команде своего родного города ХК "Трактор".

Спортсмен за время своей карьеры выступал за челябинский клуб "Белые Медведи" на правах аренды. Только в 2019 году он перешел в "Челмет", в котором играл до недавнего времени. В минувшем сезоне он принес своему клубу 12 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU