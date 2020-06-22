2020-06-22T12:11:14+03:00
Общество

Ставку по ипотеке для семей с детьми снизит ВТБ

Условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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С 22 июня ВТБ запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми. Теперь клиенты, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, при покупке квартиры получат дисконт* в размере 1 п.п. от базовой ставки банка. А для рефинансирования кредитов других банков скидка составит 0,9 п.п. К тому же, заемщики могут получить в ВТБ дополнительные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку.

- Новая программа ВТБ будет особенно выгодна для родителей с двумя и более детьми, которые выбрали квартиру на вторичном рынке недвижимости и не смогут воспользоваться условиями господдержки, – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ Михаил Сероштан. - Мы предлагаем свою самую низкую в базовой линейке ставку – 7,9% – не только на покупку нового жилья, но и на рефинансирование ипотеки другого банка. Эти условия позволят существенно снизить объем ежемесячных платежей для заемщиков, что крайне важно, когда в семье появляется еще один ребенок.

В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – 20% от стоимости объекта недвижимости, также возможно снизить его размер до 10% (в этом случае к ставке будет применена надбавка). Ставка является фиксированной на весь срок кредита и с учетом комплексного страхования составит 7,9%.

Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. За апрель доля ВТБ в новых выдачах на рынке ипотеки в России достигла рекордных для банка 28,7%*.

ВАЖНО*

Дисконт к ставке доступен по программам «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», «Ипотека. Рефинансирование» и не распространяется на программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (ставка 5%), «Ипотека с господдержкой 2020» (ставка 6,5%), «Дальневосточная ипотека» (ставка 2%), «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».

Получение дисконта по указанным программам доступно до 31 декабря 2020 года, независимо от того, изменится ли размер базовой ставки банка.

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