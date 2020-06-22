В Ростове-на-Дону таксист избил пассажира и забрал у него все деньги

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:40:57+03:00

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В донской столице один из таксистов решил промышлять не только перевозкой пассажиров, но и грабежом. Как рассказали в донском главке, мужчина отнял силой у пассажира все наличные деньги и избил его.

Потерпевший решил не спускать произошедшее, поэтому написал заявление в полицию. Пассажир такси указал, что он воспользовался услугами фирмы, расплатился за поездку, а когда зашел в подъезд, его догнал водитель, после чего избил и ограбил. Преступник похитил 9 тысяч рублей.

Во время допроса подозреваемый признался, что когда мужчина стал расплачиваться за поездку, то него в кошельке находились крупные купюры. Водитель решил присвоить все деньги себе.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские арестовали таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU