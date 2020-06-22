22 Июнь 2020 2020-06-22T15:25:17+03:00

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Перекрытие дорог на 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия. Как рассказали в городском Департаменте автодорог, в день праздника будет ограничено движение транспортных средств с 06:00 до 14:00. Из-за этого будет скорректирована работа общественного транспорта.

В день проведения парада Победы в среду, 24 июня, движение автомобилей и прочего транспорта будет ограничено в центре города. Так, на Театральной площади, улице Большой Садовой на участке от Театральной площади до Ворошиловского проспекта, улице Советской от площади Карла Маркса до Театральной площади, а также улице 20-я Линия (на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.

Во время парада общественный транспорт не сможет проехать по маршрутах, проходящих по проспекту Шолохова, улице 20-я Линия, площади Карла Маркса, улице Большой Садовой, проспекте Ворошиловском, улице Красноармейской, улице Ченцова, проспекте Кировском и проспекте Театральном.

Автовладельцев просят выбирать альтернативные пути объезда закрытых участков дорог центра донской столицы 24 июня.

Стоит отметить, что 24 июня объявлен нерабочим днем. Парад Победы посетят ветераны, чиновники, а также военные, которые будут участвовать в торжественном шествии.

ИСТОЧНИК KP.RU