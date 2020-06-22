2020-06-22T15:27:06+03:00
Общество

Кольцо PayRing от РСХБ – универсальный бесконтактный платежный девайс

Материал предоставлен пресс-службой АО «Россельхозбанк»
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Фото: предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»Фото: предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»
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Ростовский региональный филиал Россельхозбанка предлагает своим клиентам кольцо PayRing - первое в мире электронное универсальное бесконтактное платежное средство. Оно позволяет производить оплату, как на бесконтактных платежных терминалах, так и онлайн, с использованием номера устройства и специального кода.

Кольцо PayRing имеет ряд преимуществ. Оно всегда находится на руке. Выходя из дома, при наличии кольца нет необходимости брать с собой пластиковые карты или наличные средства. Особо прочное покрытие электронного кольца не боится влаги и нагрузок. С ним можно заниматься спортом, находиться под дождем и даже плавать. Как подчеркивают разработчики, электронное кольцо PayRing – это не только надежный платежный инструмент, но и модный красивый аксессуар, который можно подарить близкому человеку. Возможно изготовление колец из различных металлов, в том числе и драгоценных.

- В платежном кольце применяется электронный NFC-модуль особой конфигурации, позволяющий производить оплату товаров и услуг бесконтактным способом, аналогично пластиковым картам, - прокомментировала директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.

Реализованная в платежных кольцах технология защиты несанкционированного проведения операций делает невозможным незаметное взаимодействие кольца со считывающим устройством. Клиенты могут быть спокойны за сохранность денежных средств.

Использование кольца в качестве платежного средства в розничных точках продаж, в условиях пандемии, является самым безопасным по сравнению с любыми другими существующими способами.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Кольцо PayRing от РСХБ – универсальный бесконтактный платежный девайс
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