Певцы без штанов в центре города ошарашили ростовчан
Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями необычного флешмоба. В центре города пятеро парней устроили концерт без штанов.
Молодые парни в рубашках, галстуках и трусах спели «Седую ночь» Юрия Шатунова и «Вахтерам». Несколько девушек также поучаствовали в уличном представлении, но раздеваться не стали. Все это происходило в двух шагах от Центрального рынка. После исполнения хитов певцы в трусах разбежались в разные стороны.
Ролик попал в соцсети. Мнение горожан оказалось неоднозначным: одни посчитали подобные акции унизительными для людей, а другие оказались приятно удивлены необычным выступлением и даже пообещали присоединиться к позитивным артистам в другой раз.
ИСТОЧНИК KP.RU