Певцы без штанов в центре города ошарашили ростовчан

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:40:05+03:00

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Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями необычного флешмоба. В центре города пятеро парней устроили концерт без штанов.

Молодые парни в рубашках, галстуках и трусах спели «Седую ночь» Юрия Шатунова и «Вахтерам». Несколько девушек также поучаствовали в уличном представлении, но раздеваться не стали. Все это происходило в двух шагах от Центрального рынка. После исполнения хитов певцы в трусах разбежались в разные стороны.

Ролик попал в соцсети. Мнение горожан оказалось неоднозначным: одни посчитали подобные акции унизительными для людей, а другие оказались приятно удивлены необычным выступлением и даже пообещали присоединиться к позитивным артистам в другой раз.

ИСТОЧНИК KP.RU