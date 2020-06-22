2020-06-22T16:30:47+03:00
Общество

Три ребенка утонули в Ростовской области

Они остались без присмотра старших
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пляжи в Ростовской области пока не работают из-за пандемии коронавируса. Фото: Архив КППляжи в Ростовской области пока не работают из-за пандемии коронавируса. Фото: Архив КП
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В разных районах Ростовской области за минувшие сутки утонули трое детей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области, обстоятельства у трагедий схожие.

В Батайске в декоративном пруду утонул годовалый мальчик, который остался без внимания родителей.

В хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района 6-летняя девочка пошла купаться и утонула. Известно,что ребенок отдыхал вместе с родителями на берегу Дона в не оборудованном для пляжного отдыха месте.

Аналогичная трагедия произошла в Октябрьском сельском районе Ростовской области, где 4-летний мальчик отдыхал с бабушкой и дедушкой на берегу реки Аюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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