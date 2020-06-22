2020-06-22T16:07:46+03:00
Общество

Автомобильная компания незаконно сбрасывала отходы в контейнеры садоводов

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
Поделиться:
Фото: предоставлено ГК «Чистый город»Фото: предоставлено ГК «Чистый город»
Изменить размер текста:

Незаконный сброс битых автомобильных стекол на контейнерную площадку, расположенную на территории садоводческого товарищества «Маяк СКВО» в Мясниковском районе, застал житель СНТ.

Молодой человек зафиксировал эконарушение и направил видео региональному оператору ООО «ГК «Чистый город».

- Мы оперативно взяли в работу полученную информацию. В результате проверки выяснилось, эконарушителями являются представители ростовской автомобильной компании, - отмечает начальник отдела экологического контроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских. – Автомобильные стекла не относятся к ТКО, их утилизацией занимаются специализированные организации в рамках авторециклинга.

Отдел экоконтроля ГК «Чистый город» направил информацию в Административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и привлечения автосалона к ответственности. За нарушение экоспокойствия в садоводческом товариществе компании грозит штраф до 100 000 рублей.

Кстати, это уже не первое подобное сообщение, которое приходит на почту регоператора ГК «Чистый город». На днях жители микрорайона Левенцовский засняли незаконный сброс крупногабаритных отходов в поле. Расследование по этому факту уже ведётся.

Напомним, регоператор присоединился ко всероссийской экоакции #чистодлясебя. Для того чтобы принять в ней участие необходимо зафиксировать и опубликовать фотофакт эконарушения на своей страничке в Инстаграм с хэштегом #чистодлясебя, а также направить эти материалы на электронную почту ГК «Чистый город» info-rostov@clean-rf.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобильная компания незаконно сбрасывала отходы в контейнеры садоводов
Певцы без штанов в центре города ошарашили ростовчан
За год ростовские врачи сделали более 100 тысяч операций
Кольцо PayRing от РСХБ – универсальный бесконтактный платежный девайс
Перекрытие дорог на 24 июня 2020 года в Ростове-на-Дону: список, схема перекрытия
В Ростове-на-Дону таксист избил пассажира и забрал у него все деньги
Шесть лет тюрьмы Кириллу Серебренникову: прокурор потребовал посадить режиссера из Таганрога
Молодую жену футболиста Дмитрия Тарасова заподозрили в стремлении постоянно контролировать мужа
Ставку по ипотеке для семей с детьми снизит ВТБ
В ростовском хоккейном клубе появился новый игрок
Вратаря ФК "Ростов" обеспечили пожизненным бесплатным проездом в такси после 10 упущенных мячей за матч
Бои без правил: спор из-за политики довел двух пенсионерок до драки
В Ростовской области одна из электричек будет ходить по новому графику
Приемная компания в ЮФУ 2020: Как будут проходить прием документов и вступительные испытания
Ростовчане предложили поучиться радоваться жизни у кришнаитов
На трассе М-4 «Дон» ограничили движение
Штормовое предупреждение на Дону: ожидаются ливни с грозой и градом
Ростовчанин продает уникальную монету середины XVIII века: история
В донском МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Старая гвардия: на игру с "Арсеналом" "Ростов" поставит основной состав
В Ростове могут вырубить рощу на СКА: 22 июня - суд
На Дону нашли мертвым парня, который убил ножом отца и ранил маму