Автомобильная компания незаконно сбрасывала отходы в контейнеры садоводов

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:07:46+03:00

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Незаконный сброс битых автомобильных стекол на контейнерную площадку, расположенную на территории садоводческого товарищества «Маяк СКВО» в Мясниковском районе, застал житель СНТ.

Молодой человек зафиксировал эконарушение и направил видео региональному оператору ООО «ГК «Чистый город».

- Мы оперативно взяли в работу полученную информацию. В результате проверки выяснилось, эконарушителями являются представители ростовской автомобильной компании, - отмечает начальник отдела экологического контроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских. – Автомобильные стекла не относятся к ТКО, их утилизацией занимаются специализированные организации в рамках авторециклинга.

Отдел экоконтроля ГК «Чистый город» направил информацию в Административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения и привлечения автосалона к ответственности. За нарушение экоспокойствия в садоводческом товариществе компании грозит штраф до 100 000 рублей.

Кстати, это уже не первое подобное сообщение, которое приходит на почту регоператора ГК «Чистый город». На днях жители микрорайона Левенцовский засняли незаконный сброс крупногабаритных отходов в поле. Расследование по этому факту уже ведётся.

Напомним, регоператор присоединился ко всероссийской экоакции #чистодлясебя. Для того чтобы принять в ней участие необходимо зафиксировать и опубликовать фотофакт эконарушения на своей страничке в Инстаграм с хэштегом #чистодлясебя, а также направить эти материалы на электронную почту ГК «Чистый город» info-rostov@clean-rf.ru.