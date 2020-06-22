Четверо человек пострадали из-за взрыва газового балона в Керчи

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:47:51+03:00

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В Керчи накануне ночью произошел взрыв газового баллона на местной заправке, расположенной на Горького, 3. Об этом сообщает КП-Крым.

ЧП произошло после заправки автомобиля ВАЗ 21099 газовой смесью. Во время взрыва пострадали четверо: 20-летняя девушка, отказавшаяся от лечения, 19-летний парень с 20% ожога тела и травматическим шоком второй степени, а также еще двое, у которых медики выявили термический ожог предплечий, травматический шок первой степени и ожог верхних конечностей кисти.

Врачи перевели троих пострадавших от взрыва газового баллона в ожоговый центр в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.

ИСТОЧНИК KP.RU