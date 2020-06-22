В ростовском ковидном госпитале умер врач

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:45:42+03:00

Ему было всего 54 года

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В ростовском ковидном госпитале погиб 54-летний врач-реаниматолог БСМП Шахт Владимир Сергиенко.

Глава администрации города Шахты Андрей Ковалев выразил соболезнования в связи с его смертью.

- Ушел из жизни врач-реаниматолог БСМП города Шахты. Выражаю искренние соболезнования родным Вячеслава Борисовича Сергиенко. Сочувствую вашей боли, искренне сопереживаю утрате. Мы помним и всегда будем помнить его как достойнейшего человека, - сообщил Андрей Ковалев на своей личной странице в Instagram.

Сейчас официальная причина смерти медика не называется. Известно, что он сначала находился в Шахтах, а позже был переведен в один из ковидных госпиталей Ростова. Владимир Сергиенко был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он умер в воскресенье, 21 июня, когда отмечался День медика.

ИСТОЧНИК KP.RU