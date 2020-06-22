Пенсионерам Ростовской области посоветовали продолжить соблюдать самоизоляцию

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:21:13+03:00

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Пенсионерам донского региона порекомендовали продолжить соблюдать самоизоляцию и соблюдать все меры для предотвращения заражения коронавирусом. Работающим людям даже оплатят больничные листы, чтобы предотвратить заражение. Об этом во время брифинга рассказал начальник Управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин.

Так, все работающие люди в возрасте 65 лет и старше могут открыть или продлить больничный лист с 15 июня 2020 года до окончания срока соблюдения режима самоизоляции лицами этого возраста.

Сейчас ряд исключений предусмотрен только для людей, находящихся в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске.

- Больничные листы оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования, выплаты перечисляются напрямую работнику, при этом работнику не нужно предоставлять документы, - сообщил Сергей Тюрин.

Расчет больничных листов работающим пенсионерам проводится по общим правилам, а при стаже более восьми лет все дни нетрудоспособности оплачиваются в полном размере, учитывая официальный доход за последние два года.

ИСТОЧНИК KP.RU