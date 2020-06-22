2020-06-22T21:01:23+03:00
Общество

Новый автобусный маршрут свяжет центр Ростова и Гребной канал

На линии будут работать автобусы малой вместимости
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане смогут без труда уехать из ЖК "Соловьиная Роща" в район Гребного каналаРостовчане смогут без труда уехать из ЖК "Соловьиная Роща" в район Гребного каналаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 23 июня, в донской столице начнет работу маршрут №76. Автобусы этого направления свяжут ЖК «Соловьиная роща» и Гребной канал, сообщает "Ростовский городской транспорт".

Автобусы малой вместимости будут ездить по направлению: ЖК «Соловьиная роща» - улица Шаповалова - улица Зоологическая - переулок Дальний - проспект Ленина - ул. Шеболдаева - ул. Стадионная - проспект Будённовский - ул. Текучёва - проспект Ворошиловский - Ворошиловский мост - ТЦ «Мегамаг» - Гребной канал. Конечная остановка на левом берегу находится всего в 300 метрах популярного места прогулок у воды.

Выходить на линию ежедневно будут около семи автобусов малой вместимости. Данный маршрут будет контролировать новый перевозчик ООО «Авто-Престиж». Ранее эта организация не выполняла перевозки пассажиров по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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