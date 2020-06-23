Специализированный центр для одаренных детей Юга России начинает работу в ЮФУ

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:21:00+03:00

Он создан в рамках национального проекта «Наука» в 2020 году

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Специализированный учебный научный центр Южного федерального округа для одаренных учеников создан на базе ЮФУ. Он является структурным подразделением университета, функционирует под патронажем Минобрнауки РФ, создан в рамках нацпроекта «Наука» и располагается в кампусе вуза. Его преподаватели - ведущие педагоги Юга России, прошедшие трехэтапный конкурсный отбор.

Известно, что Центр будет осуществлять подготовку по образовательным программам с 7 по 11 классы с профильной подготовкой по информатике и математике, естественным, гуманитарным и инженерным наукам, архитектуре и искусству. Обучение - бесплатное.

Как рассказали в вузе, талантливые, активные и одаренные дети смогут заниматься научными проектами и получать образование отличное от обычной средней школы. Это уникальное образовательное пространство, сочетающее традиции академической гимназии, классического университета и современного учебного центра, готовящего к научной карьере и профессиям будущего.

Помимо школьного образования обучающиеся получат возможность стать частью сообщества исследователей-юниоров, постичь программы развития исследовательского мышления и компетенций, работать в исследовательских командах университета над реальными научными проектами совместно с учеными-наставниками, иметь профильную подготовку по предметным областям, участвовать во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, заниматься наукой, творчеством и саморазвитием.

Кроме того, выпускники получат привилегии при поступлении на программы высшего образования и поддержку в исследовательской карьере.

ВАЖНО

Когда стартует набор*

С 1 июля 2020 года. Он будет осуществляться в два этапа:

первый этап – конкурс портфолио, который проводиться с 1 по 25 июля: подача заявки по ссылке на сайте https://www.study.sfedu.ru/talent → загрузка портфолио → прохождение психологического тестирования;

второй этап – экзаменационные испытания по школьным предметам —состоится в период с 27 июля по 7 августа и будет проходить в форме дистанционного тестирования по дисциплинам: математика, русский язык, профильный предмет.

*С подробной информацией о СУНЦ ЮФО и правилах приема можно ознакомиться на сайте проекта.