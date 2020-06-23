Живой джаз можно будет послушать в эфире радио «Комсомольская правда»
Живой джаз в эфире радио «Комсомольская правда»
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26 июня в 17:03 на радио «Комсомольская правда» выйдет программа «Культурные люди» с проектом «Джаз по-ростовски».
Гость студии - известный джазовый музыкант Адам Терацуян. Играем живой джаз в прямом эфире и говорим об успехе молодых ростовских джазменов за рубежом. Партнер банк Центр-Инвест — друг музыки и талантливой молодежи.
Живой джаз можно будет послушать на радио «Комсомольская правда» 89.8 Fm. Также можно будет посмотреть прямую трансляцию на канале Радио Комсомольская правда Ростов-на-Дону.
Слушайте джаз 26 июня в 17:03!