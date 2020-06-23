Рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей запускает ВТБ

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:11:09+03:00

Речь идет о ставке от 8,9% годовых, а не вносить платежи можно в течение трех месяцев

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Рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки платежей первым на рынке запускает ВТБ. Теперь заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его под ставку от 8,9% годовых и не вносить платежи по нему в течение трех месяцев.

Известно, что рефинансирование предоставляется клиентам с положительной кредитной историей на погашение залоговых и беззалоговых кредитов: потребительского кредита, автокредита и ипотеки, а также задолженности по кредитным картам. При оформлении услуги клиент самостоятельно выбирает период отсрочки – один или три месяца. Для этого не нужно предоставлять каких-либо дополнительных документов. А проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.

- ВТБ развивает линейку розничных продуктов, ориентируясь на своевременность предложения, актуальные потребности рынка и задачи поддержки клиентов, - сообщил начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгений Благинин. - Рефинансирование с отсрочкой платежей является удобной альтернативой стандартным программам каникул. С его помощью заемщики могут легко снизить текущую кредитную нагрузку, а также сэкономить на дальнейших платежах за счет выгодной процентной ставки. Мы ожидаем, что услуга будет востребована, особенно у клиентов, которым ранее по тем или иным причинам отказали в каникулах в других банках.

При рефинансировании кредит выдается наличными. Сумма может составлять от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, срок – до семи лет. Подать заявку можно как в офисе, так и заполнить форму дистанционно на официальном сайте банка.