Под Ростовом-на-Дону в аварии с автобусом пострадали четыре человека

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:54:21+03:00

Авария произошла на трассе между городом новочеркасском и станицей Багаевской. Фото: УГИБДД России по РО.

Все они доставлены в больницу

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 июня, в Ростовской области произошла авария с участием рейсового автобуса. Как рассказали в Главном Управлении ГИБДД России по региону, дорожное происшествие случилось около десяти часов утра на трассе между городом Новочеркасском и станицей Багаевской.

- По предварительным данным, 21-летний водитель, который был за рулем «ГАЗели» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, - добавили в ведомстве. - Пассажирский «ПАЗ» ехал по маршруту под номером 125 «Донской - автовокзал Новочеркасска». В момент столкновения в салоне находились около сорока пассажиров.

Сообщается о четырех пострадавших, двое из которых - водители. На автомобилях скорой помощи их доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU