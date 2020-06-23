Под Ростовом-на-Дону в аварии с автобусом пострадали четыре человека
Во вторник, 23 июня, в Ростовской области произошла авария с участием рейсового автобуса. Как рассказали в Главном Управлении ГИБДД России по региону, дорожное происшествие случилось около десяти часов утра на трассе между городом Новочеркасском и станицей Багаевской.
- По предварительным данным, 21-летний водитель, который был за рулем «ГАЗели» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, - добавили в ведомстве. - Пассажирский «ПАЗ» ехал по маршруту под номером 125 «Донской - автовокзал Новочеркасска». В момент столкновения в салоне находились около сорока пассажиров.
Сообщается о четырех пострадавших, двое из которых - водители. На автомобилях скорой помощи их доставили в ближайшую больницу.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU