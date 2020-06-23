В Ростовской области эпидемиологи забраковали часть водоемов
В Ростовской области эпидемиологи изучили качество воды в природных бассейнах. Для этого из каждого они взяли пробы и проверили в специализированной лаборатории. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, не все они соответствуют нормам - есть те, в которых количество бактерий превышено.
- Возбудители кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были, - добавили ведомстве. - По паразитологическим показателям все отобранные пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Однако наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в зонах рекреаций города Ростова-на-Дону, Азова, Азовского и Октябрьского районов. Поэтому купание в них не рекомендовано.
Напомним, отбор проб воды из донских водоемов области проводится каждые десять дней с мая по октябрь.
В Управлении рассказали, что в случае выявления патогенной микрофлоры будут вводиться ограничительные мероприятия, о чем дончанам сообщат незамедлительно.
ИСТОЧНИК KP.RU