В Ростовской области эпидемиологи забраковали часть водоемов

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:05:06+03:00

Лето - самое время для речного отдыха, но не в этом году. Фото: Иван Прохоров.

И рассказали, в каких из них лучше не купаться

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В Ростовской области эпидемиологи изучили качество воды в природных бассейнах. Для этого из каждого они взяли пробы и проверили в специализированной лаборатории. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, не все они соответствуют нормам - есть те, в которых количество бактерий превышено.

- Возбудители кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были, - добавили ведомстве. - По паразитологическим показателям все отобранные пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Однако наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в зонах рекреаций города Ростова-на-Дону, Азова, Азовского и Октябрьского районов. Поэтому купание в них не рекомендовано.

Напомним, отбор проб воды из донских водоемов области проводится каждые десять дней с мая по октябрь.

В Управлении рассказали, что в случае выявления патогенной микрофлоры будут вводиться ограничительные мероприятия, о чем дончанам сообщат незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU