2020-06-23T15:26:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в июле откроют пришкольные лагеря

Правда, работать они будут на особых условиях
Ольга ГОПАЛО
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Лагеря совсем скоро примут ребят, но на особых условиях.Лагеря совсем скоро примут ребят, но на особых условиях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В июле в Ростове-на-Дону могут открыть детские лагеря отдыха, которые работают при школах во время каникул. В этом году из-за пандемии коронавируса они начнут свою работу чуть позже и на особых условиях. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, при приеме дети будут проходить ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией. А за их здоровьем будут следить 90 медработников из детских поликлиник. Штат педагогов, а это 1132 человека, также прошли медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение.

- Кроме увлекательных занятий, ребята будут получать бесплатное двухразовое питание, - озвучили в горадминистрации. - Отдых для ребят планируют сделать не только безопасным, но и интересным.

Известно, что к открытию уже подготовлены 70 лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать шесть дней в неделю с 8:30 до 14:30. В них отдохнут свыше десяти тысяч школьников. А смена будет длиться 21 день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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