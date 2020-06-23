В Ростовской области пропал 79-летний пенсионер

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:36:14+03:00

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В Ростовской области ищут 79летнего пенсионера, который в минувшую пятницу, 19 июня, ушел из своего дома, однако обратно так и не вернулся. Известно, что Александр Ченцов - житель села Алексеево-Лозовское Чертковского района.

- В день исчезновения о был одет в светлую рубашку с коротким рукавом, бело-голубую майку-тельняшку, серые штаны и галоши цвета хаки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост Александра Дмитриевича 172 сантиметра, худощавого телосложения, он лысый, а глаза карие.

С собой у него была трость. Сообщается, что мужчина может не ориентироваться в пространстве и нуждаться в медицинской помощи.

Волотеры просят не быть равнодушным, и если вы что-то знаете о том, где может находиться Александр Ченцов, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU