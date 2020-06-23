2020-06-23T15:49:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону аптеку наказали на сто тысяч рублей за завышение цен на лекарства

«Потерять» фармацевты могут теперь до полумиллиона
Ольга ГОПАЛО
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За ценами на лекарства внимательно следят проверяющие.За ценами на лекарства внимательно следят проверяющие.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ростовской области аптеку оштрафовали на кругленькую сумму за то, что там фармацевты завышали цены на лекарства. Как рассказали в региональном Росздравнадзоре, ростовская аптека превысила предельные ценовые надбавки на пять популярных у горожан препаратов от кашля, которые входят в перечень жизненноважных лекарств.

В итоге, по факту произошедшего аптеку привлекли к административной ответственности. Теперь ее директор должен будет заплатить штраф, размер которого больше ста тысяч рублей.

Можно сказать, что он еще легко отделался.

- С 1 апреля текущего года наказание за данное нарушение стало строже, - добавили в Управлении. - Теперь юридическое лицо заплатит двукратный размер излишне полученной выручки от продажи лекарств по завышенным ценам, а должностное лицо может «потерять» до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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