23 Июнь 2020 2020-06-23T16:06:09+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону операцию по стерилизации собак и кошек можно сделать со скидкой. Фото: Рамиль ГАЛИ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону операцию по стерилизации собак и кошек можно сделать со скидкой

Изменить размер текста: A A

Стерилизация кошек и собак Ростова-на-Дону по льготной цене: где и когда. Известно, что ежемесячная акция пройдет в четверг, 25 июня, во всех районах Ростовской области.

- Прооперировать животное на треть дешевле обычной стоимости можно будет в шестнадцати населенных пунктах, - рассказали в Управлении ветеринарии региона, - среди которых такие города, как Ростов-на-Дону, Батайск, Белая Калитва, Волгодонск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Миллерово, Новочеркасск, Новошахтинск, Семикаракорск, Таганрог, Шахты, станица Вешенская и поселок Тарасовский.

Специалисты говорят, что записываться на прием к ветеринарам нужно заранее. При себе необходимо иметь медицинскую маску и перчатки. При этом приводить можно не только домашних питомцев, но и уличных любимцев. Цель акции - сократить численность безнадзорных животных.

Известно, что следующие дни льготной стерилизации запланированы на 30 июля, 27 августа и 24 сентября.

АЛЛО!

Где операцию сделают дешевле

Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8 (86342) 4-06-08;

Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 (86354) 5-86-17;

Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. 8 (86383) 2-69-09;

станица Вешенская Шолоховского района, пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 2-17-87;

Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. 8 (8639) 27-48-67;

Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68;

Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел. 8 (8635) 24-91-43;

Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. 8 (86369) 2-04-49;

Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. 8 (863) 251-82-09;

Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. 8 (863) 210-80-90;

Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 39, тел. (863) 222-33-68;

Семикаракорск, ул. 2-й переулок, 204, тел. 8 (86356) 4-14-10;

Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. 8 (8634) 64-49-11;

поселок Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. 8 (8636) 22-27-00.

ИСТОЧНИК KP.RU