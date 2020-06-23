В Ростове-на-Дону мошенник обманывал таксистов

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:17:20+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону один за другим начали жаловаться работники такси, которые стали жертвой мошенника. Причем действовал он всегда по одной и той же схеме - вызывал машину по одному из адресов, а когда водитель уже собирался к нему подъезжать, просил по дороге купить продукты и пополнить счет мобильного телефона. Правда, обещал все вернуть сторицей при личной встрече. Однако когда деньги капали ему насчет, он переставал выходить на связь.

В итоге по горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 33-летний ростовчанин. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчина уже был судим за похожее преступление.

У него были найдены 75 сим-карт и восемь телефонов, с помощью которых он и вводил в заблуждение водителей. В общей сложности ущерб составил порядка 50 тысяч рублей. Сейчас его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Теперь в отношении ростовчанина возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а его признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU