В Ростовской области мошенница решила заработать на ЕГЭ

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:34:49+03:00

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Желание получить высокие баллы по ЕГЭ обернулось для ростовской школьницы потерей финансов. Об этом она рассказала, когда пришла в местный отдел полиции писать заявление на обидчицу. Инцидент произошел в Миллеровском районе Дона.

- Девушка сообщила, что собирается поступить в одно из образовательных учреждений, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - После сдачи экзаменов набранных баллов не хватило для поступления на обучение по желаемой специальности.

Тогда помощь школьнице предложила "сотрудница" учебного заведения. Она рассказала, что сможет помочь всего за 15 тысяч рублей. В итоге девушка оплатила требуемую сумму, вот только когда результаты были опубликованы, потерпевшая поняла: вопрос не решился. А вот пожелавшая ей помочь просто перестала выходить на связь.

Полицейские не без труда отыскали 37-летнюю подозреваемую. Как оказалось, к образовательной деятельности заведения женщина никакого отношения не имела. И она заранее знала, что не сможет помочь.

Только на днях в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Решения суда она будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU