Грабителя-рецидивиста задержали в Ростове-на-Дону

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:16:45+03:00

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Молодой мужчина из Ростова-на-Дону подозревается в совершении серии дерзких уличных краж. Дончанин похищал ценности у людей в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Так, на улице Мыльникова неизвестный мужчина на мотоцикле сорвал золотую цепочку у жительницы донской столицы. Полицейские заподозрили в совершении преступления 29-летнего ростовчанина. Правоохранители считают, что он совершили, как минимум, еще две аналогичные кражи. Установлено, что ранее подозреваемый уже отвечал перед судом за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В случае, если его вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас подозреваемый в совершении серии краж находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU