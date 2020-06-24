На Дону разыскивают жительницу Амурской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:51:20+03:00

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Более полугода сотрудники правоохранительных органов ищут в ЮФО Ксению Литвинову из Амурской области. Она пропала по дороге из Санкт-Петербурга в Краснодар. Об этом сообщили представители регионального следственного управления.

Женщина собиралась под новый год, 29 декабря, ехать на отдых поездом, но потом отправилась в путь со случайным попутчиком, с которым познакомилась с помощью популярного мобильного приложения. Уже через несколько дней родственники стали бить тревогу, ведь она не отвечала на звонки и сообщения.

В ходе расследования было установлено, что 31 декабря 2019 года пропавшая вышла из автомобиля своего попутчика на дороге у Каменска-Шахтинского. После пропавшую Ксению Литвинову видели у торгового центра «Мега» в Аксайском районе. Она позвонила подруге, которая живет в Амурской области, и сообщила, что едет на машине в Туапсе и до города осталось не больше двух часов езды, однако до пункта назначения девушка так и не доехала. О ее местонахождении ничего не известно по сей день.

- Пропавшая Ксения Литвинова выглядит на возраст от 30 до 35 лет, ее рост 150 см, телосложение среднее, волосы темные, ниже плеч, глаза карие. Была одета в серую куртку длиной до колен, светло-синие джинсы и полосатую с рисунком кофту, - отметили в ведомстве.

АЛЛО!

Если у Вас есть хоть какая-то информация, то обращайтесь в следственный отдел по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по телефонам: 8-928-605-29-29; 8-863-210-23-48, или органы полиции по телефонам: 02; 8-(86350)-7-10-04, 8-961-326-37-88; 8-918-553-63-11.

ИСТОЧНИК KP.RU