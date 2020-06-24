Пять грузовиков на столянке сгорели в Шахтах

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:41:06+03:00

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В среду, 24 июня, в Шахтах на стоянке большегрузных автомобилей сгорели пять грузовиков. Об этом сообщили в пресс-служба регионального МЧС.

- Пожар произошел на проспекте Победы революции около 08:42. В специалистам удалось локализовать пожар в 08:48, в 08.58 - объявлена ликвидация, - сообщили в ведомстве.

С огнем боролись 17 человек и пять единиц техники.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Судя по всему, владельцы большегрузов потерпели огромные убытки. Минимум три грузовика, по предварительной информации, восстановлению не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU