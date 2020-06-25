В Ростове-на-Дону ищут 78-летнего пенсионера

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:15:14+03:00

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В Ростове-на-Дон ищут 78-летнего пенсионера Петра Мочалкина. Известно, что мужчина пропал в понедельник, 22 июня. В тот день он вышел из своего дома, расположенного в переулке Днепровском, это в районе Чкаловского, однако с тех пор никто не знает о том, где он может находиться. Обратно пожилой ростовчанин так и не вернулся.

- Он был одет в серое поло, синие джинсы и черные шлепки, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 160 сантиметров, он среднего телосложения волосы седые и глаза голубые.

В настоящее время листовки с его изображением размещают в сети Интернет, также они могут появиться и на автобусных остановках, и в крупных торговых центрах, где одновременно бывает много людей.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой еде и, если вам что-то известно о том, где может находиться Петр Валентинович, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU