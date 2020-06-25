2020-06-25T14:37:07+03:00
Общество

В Ростовской области резко выросло число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой

Ее переносчиками являются клещи
Ольга ГОПАЛО
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При лихорадке без госпитализации не обойтись. Фото: ГОПАЛО Ольга.При лихорадке без госпитализации не обойтись. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области почти вдвое увеличилось число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор. Так, если еще неделю назад были зарегистрированы четыре случая заболевания, то теперь их уже семь. Известно, что больше всего заразившихся - в Красносулинском районе - там пострадали два человека, по одному в Волгодонске, Зверево, а также Целинском, Октябрьском и Пролетарском районах

- В подавляющем большинстве случаев условием, способствующим заражению, явилось несоблюдение требований безопасности, - добавили в ведомстве. - В частности, перед выходом на природу необходимо использовать репелленты, а также внимательно осматривать себя, так как насекомое присасывается не сразу, а значит есть время его обнаружить.

Всего же к врачам после укусов клещей уже обратились 2 415 человек. Причем 971 из них это дети и подростки в возрасте до 14 лет.И, кстати, это в два раза ниже, чем год назад.

- Если после укуса клещом вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, - предупреждают санитарные врачи, - необходимо срочно обратиться к докторам и не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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