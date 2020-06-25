В Ростовской области задержали партию контрабандных сигарет на миллион рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:20:35+03:00

Теперь нарушителям грозит не только крупный штраф, но реальный тюремный срок. Фото: Ольга КОСТИНА

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области удалось задержать крупную партию контрабандных сигарет. Об этом рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону. Известно, что инцидент произошел в Красносулинком районе - около населенного пункта Новоровенецкий, что находится рядом с российско-украинской границей.

Там был задержан житель Дона, которому переправили десять тысяч пачек сигарет. Весь табак был транспортировали со стороны Украины. В ведомстве добавили, что предварительная оценочная стоимость незаконно перемещенного товара составила более одного миллиона рублей.

В итоге в отношении нарушителя возбудили сразу два административных дела, а товар у него изъяли. Сейчас решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда» Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU