В Ростовской области задержали партию контрабандных сигарет на миллион рублей
В Ростовской области удалось задержать крупную партию контрабандных сигарет. Об этом рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону. Известно, что инцидент произошел в Красносулинком районе - около населенного пункта Новоровенецкий, что находится рядом с российско-украинской границей.
Там был задержан житель Дона, которому переправили десять тысяч пачек сигарет. Весь табак был транспортировали со стороны Украины. В ведомстве добавили, что предварительная оценочная стоимость незаконно перемещенного товара составила более одного миллиона рублей.
В итоге в отношении нарушителя возбудили сразу два административных дела, а товар у него изъяли. Сейчас решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда» Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU