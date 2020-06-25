Траты на туризм у россиян с началом лета стали в три раза больше

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Затраты россиян на турпоездки в первой половине июня изучили аналитики ВТБ. Всего за это время, по данным эквайрингового бизнеса банка, объем заказов в турагентствах составил 320 млн рублей, что примерно втрое превосходит результаты за аналогичный период мая и почти в 3,5 раза - апреля. При этом резкий рост зафиксирован во всех смежных сегментах: бронирование железнодорожных, авиабилетов и отелей.

- Мы видим, что сферы досуга и развлечений все больше возвращаются к нормальной жизни - открываются торговые центры, летние веранды и кафе, салоны красоты, и везде траты в первые дни оказываются кратно выше предыдущих значений, - говорит руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. - Спрос на турпоездки столь же резко вырос по сравнению с двумя предыдущими месяцами, но до показателей начала года не восстановился. Пока еще закрыты границы, не все отели возобновили работу в полном объеме, и не все россияне готовы к поездкам на дальние расстояния.

Так, общее число заказов в турагентствах в июне уже превысило 21 тысячи штук, что на 160% превышает результат за первую половину мая и на 219% - апреля. Средняя сумма трат на поездки уже выше: к апрелю - +6% и к маю - +8%. Но она почти на 43% ниже, чем затраты до периода пандемии. То есть это говорит о том, что россияне пока предпочитают поездки на более короткие расстояния.

Схожие тенденции наблюдаются и в авиабилетов - объем трат по картам вырос – до более чем 1 млрд. рублей. По сравнению с маем расходы увеличились на 157%, апрелем – 211%. К тому жесредний чек пока уступает показателю до пандемии, но разница составляет символические 3%.

А вот затраты на железнодорожные билеты в два раза превысили результат мая и почти в 2,5 – апреля. По сравнению с февралем оборот пока ниже на 45%. Но размер среднего чека в июне - порядка 2 000 рублей, он уже превышает зимние показатели – на 16%.

Наконец, объем трат на бронирование отелей составил 250 млн рублей. Показатели прироста к апрелю-маю сопоставимы с авиабилетами.

- Интересно, что в сегменте гостиниц средний чек уже превышает показатели зимы этого года на 20%, - добавил собеседник. - Возможно, таким образом отельный бизнес пытается компенсировать недополученные доходы от начала отпускного сезона. Однако окончательный вывод о том, насколько у граждан вырос спрос на внутренний туризм, можно будет делать только в июле-августе этого года.