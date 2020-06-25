2020-06-25T15:39:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону грабитель связал таксиста и угнал машину

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанин угнал машину вместе с хозяином.Ростовчанин угнал машину вместе с хозяином.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, неизвестный связал его и похитил автомобиль. Дел было так.

Злоумышленник попросил подвести его в один из районов города. А когда они приехали в назначенное место, пассажир схватил вещи, которые были в салоне, и связал ими водителя. Затем он вытолкал того на улицу, а сам укатил на его машине.

Несчастный в подробностях описал преступника и назвал марку машины. По горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленника.

Как рассказали в донском главке, им оказался 31-летний ростовчанин. Мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Теперь в его копилку добавится еще одно уголовное дело. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда он будет дожидаться под стражей. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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