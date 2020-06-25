2020-06-25T18:08:16+03:00
Общество

У ростовчанки знакомая стащила 80 тысяч рублей

Дружбе, скорее всего, пришел конец
Ольга ГОПАЛО
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Деньги в кассе надо беречь, а то мало ли что может случиться.Деньги в кассе надо беречь, а то мало ли что может случиться.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростовчанка стала жертвой собственной доверчивости. Девушка лишилась 80 тысяч рублей после того, как разрешила своей знакомой побывать у нее на работе. ЧП случилось в Октябрьском районе донской столицы.

- Потерпевшая рассказала, что к ней на работу зашла ее знакомая, - говорят в донском главке. - Так как женщина не могла оставить рабочее место, она доверилась подруге и отошла на несколько минут. А вернувшись к кассе, обнаружила пропажу 80 тысяч рублей.

Отыскать злоумышленницу стражам порядка не составило труда. 24-летняя жительница Краснодарского края сразу во всем призналась.

Кроме того, женщина уже была судима за кражу. Теперь ей светит новый условный срок. Если дело дойдет до суда, а дамочку признают виновной, ближайшие несколько лет она проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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