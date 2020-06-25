У ростовчанки знакомая стащила 80 тысяч рублей
Ростовчанка стала жертвой собственной доверчивости. Девушка лишилась 80 тысяч рублей после того, как разрешила своей знакомой побывать у нее на работе. ЧП случилось в Октябрьском районе донской столицы.
- Потерпевшая рассказала, что к ней на работу зашла ее знакомая, - говорят в донском главке. - Так как женщина не могла оставить рабочее место, она доверилась подруге и отошла на несколько минут. А вернувшись к кассе, обнаружила пропажу 80 тысяч рублей.
Отыскать злоумышленницу стражам порядка не составило труда. 24-летняя жительница Краснодарского края сразу во всем призналась.
Кроме того, женщина уже была судима за кражу. Теперь ей светит новый условный срок. Если дело дойдет до суда, а дамочку признают виновной, ближайшие несколько лет она проведет в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU