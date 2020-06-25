В Ростове-на-Дону полицейские догнали неадекватного мужчину

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:29:22+03:00

Тот не захотел останавливаться на просьбу правоохранителей

Изменить размер текста: A A

В Северном жилом массиве города Ростова-на-Дону полицейский патруль заметил мужчину, который вел себя не совсем адекватно. Тогда стражи порядка попросили его остановиться и показать документы.

Однако в ответ на просьбу правоохранителей тот только ускорил шаг, а потом пытался бежать. Правда, далеко уйти ему не удалось - люди в форме его быстро скрутили.

Когда парня доставили в отдел, то в его кармане нашли сверток. Как позже установили специалисты лаборатории - изъятое ничто иное как 300 граммов марихуаны.

В Главном Управлении МВД России рассказали, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». К СИЗО ему не привыкать, ростовчанин уже был судим за кражу.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону: 8 (863) 249-34-44.

ИСТОЧНИК KP.RU