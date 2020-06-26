2020-06-26T05:48:58+03:00
Общество

«Выездной сервис»: Предприниматели могут открывать расчетный счет без посещения офиса банка

В Ростовской области новый сервис для клиентов запустил ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Новую услугу для предпринимателей «Выездной сервис» запустили в ВТБ. С помощью этого сервиса клиент сможет открыть расчетный счет удаленно.

- Для предпринимателей очень важна экономия времени и удобство обслуживания, - рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. - Понимая это, мы разработали «Выездной сервис», который позволит новым клиентам банка, не выходя из дома или их офиса, быстро открыть расчетный счет и начать осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Пока сервис запущен в 17 городах России, но в дальнейшем мы планируем масштабировать его и на другие регионы страны.

Так, для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо подать заявку на открытие счета на сайте банка. После чего с клиентом свяжется сотрудник и подтвердит запрос на удаленную операцию. Выездной менеджер обсудит c заявителем по телефону список документов, который потребуется для открытия расчетного счета, и договорится о дате, времени и месте встречи с предпринимателем.

К слову, воспользоваться этой услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. На текущий момент «Выездной сервис», помимо Ростова-на-Дону, доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени и Оренбурге.

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